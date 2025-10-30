Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
New York'u karıştıran 'sahte röportaj' skandalı: Gerçek ortaya çıktı, İngiliz basını böyle kandırıldı

İngiliz gazetesi The Times’ın muhabirinin, kendini eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio olarak tanıtan sahte bir kişiyle röportaj yapması üzerine New York karıştı. Röportajda, belediye başkan adayı Zohran Mamdani hakkında eleştirel ifadeler yer aldı. Olayın sahte olduğu kısa sürede ortaya çıkarken The Times, haberi yayından kaldırarak özür diledi.

İngiltere basınında yer alan bir haber ABD’yi karıştırdı. Olay, The Times muhabiri Bevan Hurley’nin, kendisini Bill de Blasio olarak tanıtan bir kişiyle yaptığı görüşmenin ardından yaşandı. 

The Times’ın manşetinde yer alan haberde, New York’un eski Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun, desteklediği Demokrat aday Zohran Mamdani'nin politikalarına eleştirel yaklaştığı iddia edildi. 

Sahte kaynak, söz konusu röportajda Mamdani’nin projeleri için "Yıllık 7 milyar doları aşan maliyet tahminleri, aşırı iyimser varsayımlara dayanıyor; bu hesaplamalar incelendiğinde geçerliliğini yitiriyor," ifadelerini kullanmıştı.

New York'u karıştıran 'sahte röportaj' skandalı: Gerçek ortaya çıktı, İngiliz basını böyle kandırıldı - 1. Resim

"HABERDE YER ALAN TÜM SÖZLER TAMAMEN UYDURMA"

Guardian’ın haberine göre olayın ardından açıklamalarda bulunan eski belediye başkanı, kendisine atfedilen ifadelerin 'tamamen uydurma' olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Bill de Blasio, 'haberi gazetecilik etiğinin ağır bir ihlali' olarak nitelendirdi.

APAR TOPAR KALDIRILDI

The Times Gazetesi, olay ortaya çıktıktan 2 saat sonra haberi apar topar kaldırdı ve Blasio’yu taklit eden bir kişi tarafından kandırıldıklarını belirterek özür diledi.

Skandal olay, New York’taki belediye başkanlığı seçimlerine günler kala yaşanırken, De Blasio, Mamdani’ye desteğini yineleyerek "Onun vizyonuna inanıyorum" dedi.

