Binnur Kaya ve Mert Fırat’tan “Açık Aile”: Kara komedi rüzgarı esecek
Ünlü oyuncu Binnur Kaya ve Mert Fırat, Nobel ödüllü yazar Dario Fo ile Franca Rame'nin kaleme aldığı "Açık Aile" adlı oyunu DasDas Sahne'de tiyatroseverlerle buluşturacak.
Tek perdelik kara komedi türündeki oyun, 5 Eylül'de prömiyer yapacak.
AÇIK AİLE OYUNUNUN KONUSU
Evlilik kurumu, sadakat ve bireysel özgürlük gibi kavramları hicivsel bir dille ele alan oyun, evli bir çift üzerinden toplumsal cinsiyet rollerini ve ilişkilerdeki çifte standartları konu ediniyor. Uyarlaması, yönetmenliği ve sahne tasarımı da Binnur Kaya ve Mert Fırat tarafından üstlenilen oyunun biletlerine Biletinial'dan ulaşılabilecek.
TARİHLER BELLİ OLDU
"Açık Aile", 5 Eylül'deki prömiyerinin ardından 6, 19 ve 20 Eylül tarihlerinde de DasDas Sahne'de izleyiciyle buluşacak.
