Harbiye'de program! Popüler oyunlar açık havada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yaz gecelerinin ‘büyülü’ atmosferini tiyatro coşkusuyla buluşturuyor. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek “Yaz Oyunları”, seyircisini yıldızların altına çağırıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Programda ilk olarak sezon boyunca çok seyredilen “Fosforlu Cevriye” oyunu sahnelenecek. Hikâyenin ezgilerle harmanlandığı özel adaptasyon, Türk edebiyatının unutulmaz karakterlerinden biri olan “Fosforlu Cevriye”yi sahneye taşıyor. Suat Derviş’in kaleminden doğan Cevriye karakteri, seyircileri 1930’lu ve 40’lı yıllara doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Eserde eski İstanbul zengin tasvirlerle sunuluyor. Oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Binnur Şerbetçioğlu, Direnç Dedeoğlu, Esra Ede ve Çağatay Palabıyık gibi isimler rol alıyor. Gülriz Sururi’nin uyarladığı, Yelda Baskın’ın yönettiği “Fosforlu Cevriye”; 15-17 Ağustos tarihlerinde arasında saat 21.00’de Harbiye’de seyircilerle buluşacak.

