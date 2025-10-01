297 yıl 498 ay hapis cezası ile aranıyordu! Dalaman'da yakalandı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dalaman’da polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik operasyonunda, 5 ayrı suçtan toplam 297 yıl 498 ay 14 gün hapis ve 490 bin TL para cezası bulunan firari yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda evrakta sahtecilik suçu başta olmak üzere araması bulunan şahıs yakalandı.
Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 5 ayrı suçtan 297 yıl 498 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 490 bin TL para cezası ile aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Türkiye Gazetesi