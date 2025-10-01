Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı
Şehitlik, Polis, Saldırı, Ölüm, İzmir, Şanlıurfa, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de 16 yaşındaki E.B. tarafından polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Ömer Amilağ'ın (29) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın cenazesi, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Eyyüp Peygamber Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene şehidin babası Mahmut Amilağ, annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ural, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Karataş, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Fatma Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Aslan'ın kıldırdığı cenaze namazı ve yapılan duanın ardından şehit Amilağ'ın naaşı, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde cenaze arabasına taşındı. Şehit Amilağ'ın cenazesi, Osmanbey Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı. Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

