Haberler > Gündem > İzmir'deki hain saldırıda şehit sayısı yükseldi

İzmir'deki hain saldırıda şehit sayısı yükseldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir, Saldırı, Karakol, Şehit, Polis Memuru
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de 8 Eylül'de gerçekleştirilen hain karakol saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İzmir'de 8 Eylül'de 16 yaşındaki E.B. tarafından gerçekleştirilen karakol saldırısında yaralanarak tedavi altına alınan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.

Ömer Amilağ, haftalar sonra tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Ömer Amilağ için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsun.

08.09.2025 günü İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, bugün hastanede şehit oldu.🇹🇷

Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun."

NE OLMUŞTU?

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında gerçekleşen olayda, Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne 16 yaşındaki E.B. tarafından pompalı tüfekle ateş açılmıştı. Nöbet kulübesi yakınında bulunan polis memuru Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ'ın vücuduna saçmalar isabet etmişti.

Silah sesini duyan ve polis merkezinin üstünde bulunan lojmanda kaldığı öğrenilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir, silahını alarak aşağı inmiş, kısa sürede aynı sokakta polis ekiplerince kıstırılan saldırganla polis arasında çıkan çatışmada, Muhsin Aydemir ve sivil bir vatandaş yaralnmıştı. Saldırgan da polis ekiplerince bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilerek gözaltına alınmıştı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlenmiş, saldırıda yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, Murat Dağlı ile sokaktaki bir vatandaş, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

