Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada

İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 33 yaşındaki Selim Yağız can verdi. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken Yağız'ın 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokakta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu B.S. (24) adlı bir kişi, Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı.

Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada - 1. Resim

Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada - 2. Resim

KATİLİN YAŞINDAN ÇOK SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, bıçaklı kavga ve cinayet anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun tartıştığı sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı anlar görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Turgay Ciner kimdir? İş insanı Turgay Ciner'in hayatı ve kariyeriKabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Gündem maddeleri araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandı - 3. SayfaKomşusu 17 yerinden bıçakladıEmniyet 18 ilde operasyon başlattı! 984 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi - 3. SayfaEmniyet 18 ilde operasyon başlattı!Gaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar etti - 3. SayfaGaziantep'te öfkeli koca dehşet saçtı! Genç kadını öldürüp, intihar ettiErzurum'da boya fabrikasında yangın! - 3. SayfaErzurum'da boya fabrikasında yangın! Ekipler bölgedeDüğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtu - 3. SayfaDüğün konvoyunda korkunç anlar: Araç tarlaya uçtuKontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı: Anne ve 3 çocuğu yaralı - 3. SayfaKontrolden çıktı, bahçe duvarına çarptı
Sonraki Haber Yükleniyor...