İzmir'de kanlı gece: 33 yaşındaki adamın ölüm anı kamerada

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, sokakta iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu B.S. (24) adlı bir kişi, Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı.

Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

KATİLİN YAŞINDAN ÇOK SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, bıçaklı kavga ve cinayet anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iki grubun tartıştığı sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.'nin, elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı anlar görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.