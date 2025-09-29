İstanbul'da komşu dehşeti! Genç kadın 17 yerinden bıçaklandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Atatürk Mahallesi'nde A.E. isimli şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu Ş.K.'ye bıçakla saldırdı. Evinde tek olduğu öğrenilen Ş.K., A.E. tarafından 17 defa bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 17 defa bıçaklanan Ş.K.

GENÇ KADIN YOĞUN BAKIMDA

Kanlar içinde yerde yatar halde bulunan Ş.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırının ardından kaçmaya çalışan A.E., polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 ayrı suçtan sabıkasının bulunduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.