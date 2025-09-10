Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En küçüğü 14 yaşında... Genç kızlar arasında bıçaklı kavga! Hastanelik olanlar var

En küçüğü 14 yaşında... Genç kızlar arasında bıçaklı kavga! Hastanelik olanlar var

Çorum'da yaşları 14 ile 26 arasında değişen 6 kız arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 26 yaşındaki kız, 18 yaşındaki S.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Darp sonucu yaralanan 26 yaşındaki şüpheliyle beraber 2 kişi daha gözaltına alındı.

Çorum'da çocukların kavgasında kan aktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan F.Ç.N. (15), F.N.K. (14), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.N.İ, yanında taşıdığı bıçakla S.K'yi bıçakladı.

EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

En küçüğü 14 yaşında... Genç kızlar arasında bıçaklı kavga! Hastanelik olanlar var - 1. Resim

DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI

Vücuduna isabet eden 5 bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Acil müdahaleye alınan ve hayati tehlikesi devam eden S.K, doktorların müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayda darp sonucu yaralanan şüpheli A.N.İ. ile birlikte E.H. ve C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

