En küçüğü 14 yaşında... Genç kızlar arasında bıçaklı kavga! Hastanelik olanlar var
Çorum'da yaşları 14 ile 26 arasında değişen 6 kız arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 26 yaşındaki kız, 18 yaşındaki S.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. Darp sonucu yaralanan 26 yaşındaki şüpheliyle beraber 2 kişi daha gözaltına alındı.
Çorum'da çocukların kavgasında kan aktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden anlaşmazlık bulunan F.Ç.N. (15), F.N.K. (14), S.K. (18) ile A.N.İ. (26), E.H. (15) ve C.Ö. (15) Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde karşılaştı.
İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.N.İ, yanında taşıdığı bıçakla S.K'yi bıçakladı.
EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DEFALARCA KEZ BIÇAKLADI
Vücuduna isabet eden 5 bıçak darbesi ile ağır yaralanan S.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Acil müdahaleye alınan ve hayati tehlikesi devam eden S.K, doktorların müdahalesinin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayda darp sonucu yaralanan şüpheli A.N.İ. ile birlikte E.H. ve C.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.