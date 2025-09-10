Muş'ta silahlı çatışma! HDP'nin eski İlçe Başkanı Derar Koca'nın öldürüldüğü anlar kamerada

Muş'ta iki kişinin öldüğü çatışma anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre Bulanık ilçesinde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı.

Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

