Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muş'ta silahlı çatışma! HDP'nin eski İlçe Başkanı Derar Koca'nın öldürüldüğü anlar kamerada

Muş'ta silahlı çatışma! HDP'nin eski İlçe Başkanı Derar Koca'nın öldürüldüğü anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muş'ta iki aile arasında silahlı çatışma çıktı, 2 kişi öldü. Öldürülenlerden birinin HDP'nin Bulanık eski İlçe Başkanı Derar Koca olduğu öğrenildi. Koca'nın öldürülme anları kameralara anbean yansıdı.

Muş'ta iki kişinin öldüğü çatışma anları kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre Bulanık ilçesinde 2 aile arasında bilinmeyen bir nedenle çatışma çıktı. 

Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu eski HDP Bulanık İlçe Başkanı Derar Koca ve Şeref Arslan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan dehşetin anları 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha: 17 gözaltı varMerkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Toplantı tarihi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
El yapımı bombalarla Kocaeli'nin kabusu oldular! İşin içinden Ercan Yılmaz çetesi çıktı - 3. SayfaEl yapımı bombalarla Kocaeli'nin kabusu oldular! İAnkara'da dehşet! Eşini öldürüp intihar etti - 3. SayfaAnkara'da dehşet! Eşini öldürüp intihar ettiPolisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın" - 3. SayfaFabrikada kimyasal sızıntı!Damperi açılan kamyon kömür bandına, arkadan gelen araç da kamyona çarptı: Yaralılar var - 3. SayfaDamperi açılan kamyon dehşet saçtı: Yaralılar var!Erzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandı - 3. SayfaErzurum'da esnaf arasında kavga çıktı: 3 kişi yaralandıDüğünde uçan tekmeli kavga - 3. SayfaDüğünde uçan tekmeli kavga
Sonraki Haber Yükleniyor...