Ankara'da dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Yeniçimşit Mahallesi Küme Evleri'nde A.M. isimli şahıs ile karısı Z.M. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M., tüfekle eşi Z.M.'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri A.M. ile Z.M'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.