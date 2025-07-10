İstanbul'da vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 43 yaşındaki Songül Budak, gece saatlerinde evinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde Songül Budak, gece saatlerinde evinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından silahla vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, cinayetin ardından şüpheli şahsın olay yerinden kaçtığı, daha sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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2 çocuk annesi Songül Budak'ın çocuklarından birinin askerde olduğu öğrenilirken, cinayet haberinin ardından olay yerine çok sayıda akraba ve komşunun geldiği belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.