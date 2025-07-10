Başakşehir'de ortalık savaş alanına döndü! Kamyonet tam 9 aracı biçti: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 11:29 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 11:36 - Güncelleme:

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana gelen kazada; kontrolden çıkan kamyonet, ışıklarda bekleyen 5 araca çarptıktan sonra karşı şeride geçip, 4 araca daha çarptı. Kazada biri hamile olmak üzere 3 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı.

İstanbul Başakşehir'e bağlı Şahintepe Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi üzerinde sabah 08.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşar Furkan Demirhan idaresindeki 59 ALE 072 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Cadde üzerindeki ışıklarda bekleyen 5 araca çarpıp savrulan kamyonet, karşı şeride geçerek 4 araca daha çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan biri hamile 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İlgili Haber Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş