Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir tırın araziye devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sancaktepe ilçesi Paşaköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 01 AYD 519 plakalı hammadde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.