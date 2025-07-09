Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır

Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Feci Kaza! Kuzey Marmara&#039;da tır devrildi, bilanço ağır
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu, Edirne, Türkiye, Tır, Sancaktepe, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan tır bariyerleri aşarak araziye devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü ve yolcu hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir tırın araziye devrilmesi sonucu feci bir kaza yaşandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sancaktepe ilçesi Paşaköy Kavşağı mevkiinde meydana geldi. 01 AYD 519 plakalı hammadde yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerleri aşarak araziye devrildi.

Feci Kaza! Kuzey Marmara'da tır devrildi, bilanço ağır - 1. Resim

2 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kovan filmi nerede çekildi? Başrolde Meryem Uzerli oynuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mersin'de düğünde kavga çıktı: Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaMersin'de düğünde kavga çıktı: Çok sayıda yaralı varDondurucuda bebek cesedi bulunmuştu! Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı - 3. SayfaKan donduran olayın detayları ortaya çıktıİstanbul'un göbeğinde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, motosikletlinin bacağı koptu - 3. SayfaOrtalık savaş alanına döndü, motosikletlinin bacağı koptuDiyarbakır'da feci kaza! Otomobil köprüden düştü - 3. SayfaDiyarbakır'da feci kaza! Otomobil köprüden düştüGörme engelli kadın, kocasını öldürdü - 3. SayfaGörme engelli kadın, kocasını öldürdüMersin'de yürekleri sızlatan görüntü! Sokak kedisini defalarca tekmeledi - 3. SayfaSokak kedisini defalarca tekmeledi
Sonraki Haber Yükleniyor...