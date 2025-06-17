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Kuzey Marmara Otoyolu'nda drift cezasız kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda drift cezasız kalmadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya geçişinde bulunan dinlenme tesisinde bir otomobilin drift yaptığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürücüye 46 bin 392 TL para cezası kesildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Adapazarı Dinlenme Tesisi içinde 15 Haziran Pazar günü bir otomobilin drift yaptığının görüldüğü ve bunun üzerine yapılan kamera incelemelerinde plakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada sürücüye, "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında, dönüş kuralları dışında, bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi ya da benzeri yöntemlerle aracın ani şekilde yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi (drift)" fiiline istinaden 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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