Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki otomobilleri önüne katıp sürükledi. 23 araçta ciddi şekilde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir'de facia gibi bir olay yaşandı.

Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak’ta meydana gelen olayda, yokuş aşağı freni boşalan bir hafriyat kamyonu adeta dehşet saçtıo.

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAMYON ARAÇLARI SÜPÜRDÜ

İddiaya göre, bir inşaat alanına kurulan ve sabitlenmediği öne sürülen vinç, eğimli sokakta kaymaya başladı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki çok sayıda aracı önüne katıp sürükledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bölgedeki olası risklere karşı tedbir aldı.

23 ARAÇTA MİLYONLUK ZARAR TAHMİN EDİLİYOR

Kazayla ilgili yapılan ilk incelemelerde 23 aracın hasar gördüğü, savrulan araçların bir kısmının bir binanın dış cephesine çarparak zarar verdiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vincin yokuştan kayarak araçlara çarptığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.