Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti

Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de meydana gelen kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki otomobilleri önüne katıp sürükledi. 23 araçta ciddi şekilde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Başakşehir'de facia gibi bir olay yaşandı.

Güvercintepe Mahallesi Seyrek Sokak’ta meydana gelen olayda, yokuş aşağı freni boşalan bir hafriyat kamyonu adeta dehşet saçtıo.

Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti - 1. Resim

TONLARCA AĞIRLIKTAKİ KAMYON ARAÇLARI SÜPÜRDÜ

İddiaya göre, bir inşaat alanına kurulan ve sabitlenmediği öne sürülen vinç, eğimli sokakta kaymaya başladı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki vinç, park halindeki çok sayıda aracı önüne katıp sürükledi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bölgedeki olası risklere karşı tedbir aldı.

Başakşehir'de 23 araçlık facia! Tonlarca ağırlıktaki vinç yokuş aşağı önüne geleni biçti - 2. Resim

23 ARAÇTA MİLYONLUK ZARAR TAHMİN EDİLİYOR

Kazayla ilgili yapılan ilk incelemelerde 23 aracın hasar gördüğü, savrulan araçların bir kısmının bir binanın dış cephesine çarparak zarar verdiği öğrenildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Vincin yokuştan kayarak araçlara çarptığı anlar çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ali Koç'un öve öve bitiremediği isimden sürpriz karar! İstifasını kulübe sundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı! - 3. Sayfa'Para vereceğim' diye yanına çağırdığı kardeşleri bıçakladı!Konya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı var - 3. SayfaKonya'da zincirleme kaza oldu! Çok sayıda yaralı varMalatya'da kahreden kaza! Karı koca çalışırken can verdi - 3. SayfaMalatya'da kahreden kaza! Karı koca çalışırken can verdiUşak'ta acı kaza! 16 yaşındaki Kazım Sağcan hayatını kaybetti - 3. SayfaUşak'ta acı kaza! 16 yaşındaki çocuk canından olduSapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı - 3. SayfaSapanca Gölü'nde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldıÜvey evlat dehşeti! 81 yaşındaki kadın yediği dayak sonrası hastanelik oldu - 3. SayfaÜvey evlat dehşeti! 81 yaşındaki kadın hastanelik oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...