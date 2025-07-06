Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 6'dan fazla yaralı var

Rusya'nın Chita bölgesinde hafif motorlu bir uçak kalkıştan kısa süre sonra zorunlu iniş yaptı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Rusya'nın Chita bölgesinde Transbaikalia'da 11 kişiyi taşıyan AN-2 tipi hafif motorlu uçak sert iniş yaptı. Acil Durumlar Bakanlığı, olayda en az altı kişinin yaralandığını duyurdu.

HAVADA 16 DAKİKA KALDI

Bakanlık açıklamasında, "DOSAAF'a ait hafif motorlu uçak kalkıştan 16 dakika sonra SNT 'Topograph' bölgesine zorunlu iniş yaptı. Uçakta 10 paraşütçü ve 1 mürettebat vardı" denildi. Olay yerinde 13’ü Acil Durumlar Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 37 kişi ve dört ekipmanla müdahale gerçekleştirildi.

CAN KAYBI YOK, YANGIN ÇIKMADI

Yetkililer, kazada ölen olmadığını ve herhangi bir yangın başlamadığını açıkladı. Kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Chita Ulaştırma Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil Durumlar Bakanlığı ilk etapta sekiz kişinin yaralandığını bildirdi, ancak yerel kaynaklar yaralı sayısının altı olduğunu belirtti. Yaralıların sağlık durumuna dair detaylı bilgi verilmedi.

RUSYA'DA PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

Rusya'da son dönemde hafif motorlu uçak kazalarındaki artış dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Yak-40 tipi bir yolcu uçağı, Vologda Havaalanı'ndan kalkış sırasında bir leylekle çarpışma riski yaşadı. Kuşun sağ motora çarpması sonucu uçak geri dönmek zorunda kaldı.

28 Haziran'da ise Moskova bölgesinde bir Yak-18T hafif motorlu uçak düştü. Pilotun akrobasi manevrası sırasında motor arızalandığı belirtildi. Uçağın Severka Havaalanı'ndan izinsiz havalandığı tespit edildi.

Daha önce de Astana yakınlarında hafif motorlu bir uçak düşmüştü.