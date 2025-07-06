Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 6'dan fazla yaralı var

Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 6'dan fazla yaralı var

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 6&#039;dan fazla yaralı var
Rusya, Uçak Kazası, Yaralı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Rusya'nın Chita bölgesinde hafif motorlu bir uçak kalkıştan kısa süre sonra zorunlu iniş yaptı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Rusya'nın Chita bölgesinde Transbaikalia'da 11 kişiyi taşıyan AN-2 tipi hafif motorlu uçak sert iniş yaptı. Acil Durumlar Bakanlığı, olayda en az altı kişinin yaralandığını duyurdu.

HAVADA 16 DAKİKA KALDI

Bakanlık açıklamasında, "DOSAAF'a ait hafif motorlu uçak kalkıştan 16 dakika sonra SNT 'Topograph' bölgesine zorunlu iniş yaptı. Uçakta 10 paraşütçü ve 1 mürettebat vardı" denildi. Olay yerinde 13’ü Acil Durumlar Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 37 kişi ve dört ekipmanla müdahale gerçekleştirildi.

Rusya’da uçak sert iniş yaptı: 6'dan fazla yaralı var - 1. Resim

CAN KAYBI YOK, YANGIN ÇIKMADI

Yetkililer, kazada ölen olmadığını ve herhangi bir yangın başlamadığını açıkladı. Kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Chita Ulaştırma Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Acil Durumlar Bakanlığı ilk etapta sekiz kişinin yaralandığını bildirdi, ancak yerel kaynaklar yaralı sayısının altı olduğunu belirtti. Yaralıların sağlık durumuna dair detaylı bilgi verilmedi.

RUSYA'DA PEŞ PEŞE UÇAK KAZALARI

Rusya'da son dönemde hafif motorlu uçak kazalarındaki artış dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Yak-40 tipi bir yolcu uçağı, Vologda Havaalanı'ndan kalkış sırasında bir leylekle çarpışma riski yaşadı. Kuşun sağ motora çarpması sonucu uçak geri dönmek zorunda kaldı.

28 Haziran'da ise Moskova bölgesinde bir Yak-18T hafif motorlu uçak düştü. Pilotun akrobasi manevrası sırasında motor arızalandığı belirtildi. Uçağın Severka Havaalanı'ndan izinsiz havalandığı tespit edildi.

Daha önce de Astana yakınlarında hafif motorlu bir uçak düşmüştü.

Kaynak: Dış Haberler

ALES sınavında kalem veriliyor mu, sınav kaç saat sürüyor? 2025-ALES/2 bugün yapılacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yeni İHA'lar savaş sahnesine çıkacak! Ukrayna-Rusya savaşında dönüm noktası mı? - DünyaYeni İHA'lar savaş sahnesine çıkacak!Batı Şeria’ya 2 yılda 42 bin işgal konutu! İsrail, Filistin topraklarını gasbediyor - DünyaBatı Şeria’ya 2 yılda 42 bin işgal konutuTexas'ta felaket! 50 kişi hayatını kaybetti, yetkililer Trump'ı eleştirdi... - DünyaBölgeye takviye ekipler sevk edildi, Trump eleştirildiİsrail'de sirenler yeniden çaldı! Füze ile saldırdılar, ordudan açıklama var - DünyaFüze ile saldırdılar, ordudan açıklama varElon Musk'tan Trump'ı çıldırtacak hamle! Amerika Partisi resmen kuruldu - DünyaElon Musk'tan Trump'ı çıldırtacak hamleSuikastla tehdit ediliyordu! Hamaney savaş sonrası ilk kez kamuoyu karşısına çıktı - DünyaHamaney ilk kez görüntülendi
Sonraki Haber Yükleniyor...