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Aracını ve eşini bırakıp kayboldu! Saatler sonra bulundu ama...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aracını ve eşini bırakıp kayboldu! Saatler sonra bulundu ama...
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde gece saatlerinde 70 yaşındaki S.G., dinlenme tesisinde aracını ve eşi E.G.'yi bırakıp ortadan kayboldu. Ekiplerin sabaha kadar süren arama çalışmaları sonrasında ormanlık alanda sağ olarak bulunan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 22.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde Hendek ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, emniyet şeridinde park etmiş bir aracın yanında bulunan E.G. (65) isimli kadının panik halinde olduğunu gördü.

E.G., saat 20.00 civarında eşi S.G.'nin (70) kendisini ve aracı emniyet şeridine bırakarak dinlenme tesisine gittiğini, ancak aradan geçen 2 saatin ardından geri dönmediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri hemen arama çalışması başlattı.

60 KİŞİLİK EKİP ARADI

Olay yerine 60 kişilik bir arama ekibi sevk edildi. Ekipler, yaşlı adamın bulunabileceği değerlendirilen İstanbul istikameti yönündeki dinlenme tesisine yakın ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştırdı.

BULUNDU, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

S.G., sabaha karşı saat 05.15'te ekipler tarafından ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi ve şahıs tedbir amaçlı Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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