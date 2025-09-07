Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çorum'da trafik kazasında can pazarı: Yaralılar var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir otomobil devrildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

B.G. idaresindeki 06 AP 7761 plakalı otomobil, Kızıl Yarma mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü B.G. ile yolcular B.G. ve Z.A, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan yolcu B.G. ve Z.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

