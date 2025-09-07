Çorum'da trafik kazasında can pazarı: Yaralılar var

Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen otomobildeki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

B.G. idaresindeki 06 AP 7761 plakalı otomobil, Kızıl Yarma mevkisinde devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü B.G. ile yolcular B.G. ve Z.A, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan yolcu B.G. ve Z.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.