CHP lideri Özel’den 'KAAN' sözleri: Sonuna kadar arkasındayız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Muharip Uçak KAAN'a destek verdi: KAAN'ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Sonuna kadar arkasındayız.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN’ı ziyaret ettiği anları paylaştı.

Ziyaret sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Özel, KAAN projesine olan desteğini vurguladı.

"KAAN'IN ARKASINDAYIZ"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1973’de başlayan büyük yolculuk engeller ve zorluklarla dolu ama kritik hedefe ulaşmada Türk mühendisine ve işçisine güvenimiz tam. KAAN’ımız gücünü dışarıdan değil, milletimizden almaktadır. Milli gururumuz KAAN fotoğrafta bizim arkamızda, biz de sonuna kadar KAAN’ın arkasındayız."

