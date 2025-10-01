Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Antalyaspor'un eski Başkanı Aziz Çetin gözaltına alındı! İşte hakkındaki suçlamalar

- Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 6’ncı dalga operasyonunda dün sabah gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u serbest kaldı. Antalyaspor'un eski Başkanı Aziz Çetin ise hafriyat soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında dün sabah '6'ncı dalga' operasyonu düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi ile Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokollerde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiasına ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 16'sı gözaltına alındı. Bunlardan 6'sı serbest bırakıldı, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam etti. 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in ilk döneminde başkan vekilliği görevini üstlenen gözaltındaki iş adamı Metin A. ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüldü.

ANTALYASPOR'UN ESKİ BAŞKANI GÖZALTINDA

Öte yandan eski Antalyaspor Kulübü Başkanı Avukat Aziz Çetin, bu sabah evinde gözaltına alındı.

AZİZ ÇETİN HAKKINDAKİ SUÇLAMA BELLİ OLDU

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor Kulübü arasında imzalanan protokol gereği kulübe aktarılması gereken yaklaşık 2 milyar TL'lik hafriyat parasıyla ilgili yolsuzluk iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Aziz Çetin, KOM ekipleri tarafından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

