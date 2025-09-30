Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de gözler cuma günkü mahkemede! "Özgür Çelik'in mazbatası iptal edilebilir"

CHP'de gözler cuma günkü mahkemede! "Özgür Çelik'in mazbatası iptal edilebilir"

- Güncelleme:
CHP, Özgür Çelik, YSK, Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin
HABER MERKEZİ

Mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyım atanmasının ardından CHP olağanüstü il kongresinde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik hakkında çarpıcı bir iddiaya yer verildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Cuma günü mahkeme toplanacak. 45. Asliye Mahkemesi Özgür Çelik'in mazbatasını iptal edebilir" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyım atanmasının ardından düzenlenen olağanüstü il kongresinde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik hakkında gazeteci Barış Yarkadaş'tan çarpıcı açıklamalar geldi. 

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin hukukun arkasından dolandığını ifade etti. 

CHP'de gözler cuma günkü mahkemede!

"ÖZGÜR ÇELİK'İN MAZBATASI İPTAL EDİLEBİLİR"

Mahkeme tarafından görevden alındıktan sonra yerine Gürsel Tekin'in kayyım olarak atandığı Özgür Çelik'e ilişkin konuşan Yarkadaş "YSK alanı olmayan bir konuda açıklama yaptı. 45. Asliye Mahkemesi Özgür Çelik'in mazbatasını iptal edebilir" dedi. 

CHP'de gözler cuma günkü mahkemede!

MUHALİF KANALLARA ŞİMŞEK VE TEKİN TEPKİSİ

CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin ile Berhan Şimşek'in muhalif kanallarda CHP sansürüne uğradığının altını çizen Yarkadaş "Muhalif olduğunu söyleyen kanallar, Berhan Şimşek ve Gürsel Tekin hiç yaşamamış gibi davranıyor. Şimşek ve Gürsel Tekin'e ekran açmıyor" şeklinde konuştu. 

