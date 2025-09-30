Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa etti
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İlçe kongresinde konuşma yapan Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim." dedi.
Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tuncer Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.
"BU BURADA BİTMEYECEK"
Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.
