Haberler > Politika > Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP&#039;den istifa etti
CHP, İstifa, Hayrabolu, Belediye Başkanı, Siyasi, Haber
Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İlçe kongresinde konuşma yapan Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim." dedi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Başoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Tuncer Başoğlu, Kadir Albayrak Kültür Merkezi'nde, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi'nde konuşma yaptı.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP'den istifa etti - 1. Resim

"BU BURADA BİTMEYECEK"

Bağımsız olarak siyasi hayatına devam edeceğini ifade eden Başoğlu, "Bu burada bitmeyecek, Allah'a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP'ye de başarılar diliyorum." dedi.

 

