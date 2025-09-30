Taban kaynıyor! CHP’de yeni başkan istifaları yolda

Berat Temiz ANKARA - CHP’li belediyelerde birbiri ardına patlak veren yolsuzluklar ve koltuk kavgaları partide çatlağa yol açtı.

Antalya’nın Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım cumartesi günü ilçe başkanıyla yaşadığı sorunlar yüzünden CHP’den istifa etmişti.

Birçok belediye başkanının benzer gerekçelerle istifanın eşiğine geldiği öğrenildi.

CHP'DE YENİ İSTİFALAR BEKLENİYOR

Parti kulislerinde Tekirdağ’ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu’nun istifa yolunda olduğu konuşuluyor. Başoğlu’nun parti içi tartışmalar ve Çorlu ilçe kongresinde başkan seçilen Mert Yılmaz’ın adaylığına ilişkin yaşadığı görüş ayrılığı sebebiyle partiden ayrılmak istediği ve istifa kararını bugün duyuracağı belirtildi.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de ilçe başkanı ile anlaşamadığı için istifa etmişti. 39. Olağanüstü Kurultay için ilçe kongreleri devam ederken, il kongreleri de ekim ayında tamamlanacak. Kongre sürecinde seçilecek yönetimlere göre yeni belediye başkanı ve meclis üyesi istifalarının yaşanabileceği ifade ediliyor