CHP'de istifa dalgası! 7 isim daha partiyi bıraktığını açıkladı

CHP'de istifa dalgası! 7 isim daha partiyi bıraktığını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de istifa dalgası! 7 isim daha partiyi bıraktığını açıkladı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından, CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa dalgası sürüyor. Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından ilçede yeni gelişmeler yaşandı. CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.

İstifa eden meclis üyeleri kararlarını kamuoyuyla paylaşarak, CHP ile yollarını resmen ayırdıklarını bildirdi.

CHP'de istifa dalgası! 7 isim daha partiyi bıraktığını açıkladı - 1. Resim

İstifa eden meclis üyelerinin isimleri şöyle:

Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Coşkun.

Söz konusu istifalarla birlikte CHP Aksu'da siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

