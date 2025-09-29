CHP'de istifa dalgası! 7 isim daha partiyi bıraktığını açıkladı
Güncelleme:
Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından, CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa dalgası sürüyor. Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın partisinden istifasının ardından ilçede yeni gelişmeler yaşandı. CHP'li 7 belediye meclis üyesi daha partiden ayrıldıklarını duyurdu.
İstifa eden meclis üyeleri kararlarını kamuoyuyla paylaşarak, CHP ile yollarını resmen ayırdıklarını bildirdi.
İstifa eden meclis üyelerinin isimleri şöyle:
Mehmet Alptekin, Mehmet Altay, Mustafa Ceylan, Harun Hor, Yaşar Karakartal, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Coşkun.
Söz konusu istifalarla birlikte CHP Aksu'da siyasi dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.
