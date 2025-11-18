Ticaret Bakanlığı, 60 ticaret uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bahsi geçen 60 ticaret uzman yardımcısı, Bakanlığın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfından 8'inci ve 9'uncu derece kadrolara atanacak. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları nereden yapılır? İşte tüm ayrıntılar...

Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları nereden yapılır? 60 uzman yardımcısı alınacak

TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı memur alımı giriş sınavı için başvurular, 10-19 Aralık döneminde e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek. Postayla ya da diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Giriş sınavı, önce klasik usulde yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleşecektir.

Yazılı sınav, 18 Ocak 2026'da yapılacak. Sınav yeri ve saati, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek.

Sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucuyla birlikte Bakanlığın kurumsal internet sitesi üzerinden (www.ticaret.gov.tr) duyurulacak. Ayrıca adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden erişm sağlayabilecek.

