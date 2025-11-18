Oyuncu Mehmet Özgür, 2005 yılında hayatını kaybeden çocuğuyla ilgili yıllardır paylaşmadığı bir bilgiyi ilk kez kamuoyuna açıkladı. Ünlü isim, bebeğinin ölüm nedenine ve kaybın hayatındaki etkisine dair ayrıntıları bir etkinlik sırasında dile getirdi. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili merak edilen bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

Tiyatro ve televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan Mehmet Özgür, 2005 yılında kaybettiği bebeğiyle ilgili daha önce paylaşmadığı bir detayı bir gala etkinliğinde açıkladı.

MEHMET ÖZGÜR'ÜN ÇOCUĞU NEDEN ÖLDÜ?

Mehmet Özgür’ün 2005 yılında kaybettiği evladının lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği biliniyor. Sanatçının o dönem henüz birkaç aylık olan bebeğinin tedavi süreci sonuç vermedi ve hayatını kaybetti.

Oyuncu, bir galada kendisine yöneltilen bir soru üzerine kolyesinde bebeğinin göbek bağını taşıdığını belirterek bu bilgiyi ilk kez açıkladı. Bu açıklamanın ardından sanatçının yıllar önce yaşadığı kaybın nedeni ve süreci yeniden gündemin odağına yerleşti.

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

Mehmet Özgür, 30 Ağustos 1970’te Antalya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, sahne çalışmalarına Antalya Halkevi’nde başladı ve 1993’te Antalya Devlet Tiyatrosu’na katıldı. 2004 yılında televizyon projelerinde yer almaya başlayan Özgür, geniş kitleler tarafından Suskunlar dizisindeki Takoz İrfan karakterleriyle tanındı.

Sonraki yıllarda Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Vuslat, Hay Sultan, Uyanış: Büyük Selçuklu, Arak ve Gözleri Karadeniz gibi birçok yapımda rol aldı. 19 Kasım’da yayına girecek olan Sekizinci Aile dizisinin oyuncu kadrosunda da yer alan Özgür, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyor.

