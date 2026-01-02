TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul piyasası 2025’te sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamı devam etmesine rağmen hareketli bir yılı geride bıraktı. Konut satışları geçen yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 434 bin 133 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024 yılına göre satışlarda %13,3’ük bir artışa işaret etti.

KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ TCMB tarafından ölçülen Konut Fiyat Endeksi kasımda yıllık bazda %31,4 oranında artış gösterdi. Konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen bu endeks, kasımda %31,07 olan yıllık TÜFE’nin üzerine çıktı ve fiyatlar böylece TCMB verilerine göre “reel artış” bölgesine geçti.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ BAŞLADI Merkez Bankasının faiz indirimleri konut kredilerinde de kendini göstermeye başladı. Geçen yılın büyük bölümünde %2,69 seviyesinde sabit kalan en düşük konut kredisi faiz oranı, aralık ayında %2,49 seviyesine geriledi. Böylece 1 milyon TL kredinin de aylık taksiti 26 bin 270 TL ve geri ödemesi 3 milyon 152 bin TL’ye düştü.

ORTALAMA SATIŞ FİYATI Konut fiyatlarına bakıldığında, Türkiye genelinde ortalama metrekare bedeli daire nitelikli konutlarda Aralık 2025 döneminde 36 bin 282 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre ortalama konut fiyatı ise 4 milyon 353 bin 840 TL oldu. Geçen yıl ortalama metrekare satış fiyatı da %28,10 yükseldi.

FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER 2025 yılında fiyatı en çok yükselen 20 il şöyle sıralandı: -Bingöl: 26.313 TL/m2 (%56,29) -Tunceli: 36.240 TL/m2 (%52,24) -Muş: 22.635 TL/m2 (%51,72)

-Diyarbakır: 31.533 TL/m2 (%45,59) -Muğla: 61.375 TL/m2 (%44,58) -Samsun: 33.122 TL/m2 (%42,85)

-Batman: 24.604 TL/m2 (%41,54) -Iğdır: 26.787 TL/m2 (%41,42) -Elâzığ: 22.643 TL/m2 (%40,12)

-Siirt: 21.979 TL/m2 (%40,00) -Ankara: 33.550 TL/m2 (%39,91) -Bolu: 35.953 TL/m2 (%38,89)

-Erzurum: 23.522 TL/m2 (%38,28) -Aksaray: 29.435 TL/m2 (%37,99) -Çorum: 25.797 TL/m2 (%37,91) -Kırıkkale: 20.845 TL/m2 (%37,79)

-Çankırı: 28.429 TL/m2 (%37,48) -İstanbul: 56.631 TL/m2 (%37,29) -Antalya: 46.656 TL/m2 (%36,66) -Niğde: 25.522 TL/m2 (%35,52)

DOĞU VE GÜNEYDOĞU LİDER Geçen yıl konut fiyatlarının en fazla arttığı illere bakıldığında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri ilk sıralarda yer aldı. İlk 10’da bu bölgelerden 8 il bulunuyor. Muğla, konut fiyatları yüksek olmasına rağmen geçen yıl da artışta ilk sıralarda yer almayı başardı. Samsun da ilk 10’da dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve Antalya gibi konut satışlarının yüksek seyrettiği şehirler ise yıllık fiyat artışı ile ilk 20 arasında kendini gösterdi.

