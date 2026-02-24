Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın birlikte sahne aldığı “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni temsillerinin iptal edildiği gündeme geldi. Oyunun akıbeti iki oyuncu arasında problem olup olmadığı iddialarını da gündeme getirdi.

Son dönemde kapalı gişe sahnelenen “Aşk Biter Mi?” tiyatro oyunu için iptal haberleri tiyatro ve magazin gündeminde yer aldı. Başrollerini paylaşan Kerem Alışık ile Evrim Alasya hakkında ayrılık haberi sonrası gözler açıklamalara çevrildi.

AŞK BİTER Mİ OYUNU KALKTI MI, İPTAL Mİ OLDU?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre kapalı gişe sahnelenen başrollerinde Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın yer aldığı “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununun yeni temsilleri iptal edildi. Oyunun organizasyon takviminde yer alan gösterimlerin kaldırıldığı belirtilirken konuya ilişkin yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmadı.

Aşk Biter Mi? oyunu kalktı mı, iptal mi oldu? Kerem Alışık ve Evrim Alasya başrolü paylaşıyordu

AŞK BİTER Mİ OYUNU NEDEN BİTTİ?

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan ve evlenmeleri beklenen Kerem Alışık ve Evrim Alasya çifti 15 gün önce yollarını ayırdı. Daha önce zaman zaman ayrılık ve barışma iddialarıyla gündeme gelen ikilinin bu kez kesin olarak ayrıldığı öne sürüldü.

Aşk Biter Mi? oyunu kalktı mı, iptal mi oldu? Kerem Alışık ve Evrim Alasya başrolü paylaşıyordu

Haberde, ikilinin yaşadığı fikir ayrılıklarının hem özel hayatlarına hem de birlikte yer aldıkları tiyatro oyununa yansıdığı ifade edildi. Başrollerinde yer aldıkları "Aşk Biter Mi?" adlı oyunun yeni temsilleri iptal edildi.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Evlenecekleri beklenen Kerem Alışık ile Evrim Alasya ayrıldı! Perde arkası ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası