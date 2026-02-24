Akdeniz, son dakika bir depremle sallandı. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberi... Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 09.28'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı, yerin 19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

