Bu skandal basın tarihine geçer! Sahte makale komedisi

Rüşvet ve suç örgütü liderliğiyle suçlanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hesap vermek yerine yabancı medyada Türkiye’yi karalıyor. İmamoğlu’nun geçen hafta İngiliz The Guardian’da hükümeti suçlayan bir makalesi yayınlandı.

Ancak yazının İngiltere değil ABD baskısında çıktığı, İmamoğlu’nun bu yolla BM zirvesi için New York’ta bulunan liderlere mesaj vermeyi amaçladığı belirlendi

Dün de CHP medyasında İmamoğlu’nun Fransız Le Monde gazetesine bir makale yazdığı yönünde haberler yayınlandı. Haberlerde İmamoğlu, Fransız yazar Kafka’nın “Dava” isimli kitabına atıf yaparak göz boyamaya çalışıyor ve “Gerçek suçum Erdoğan karşısında aday olmaktı” diyordu.

SKANDALI FARK EDİNCE GERİ ADIM ATTILAR

Ancak söz konusu yazı ne Le Monde’un Fransa baskılarında ne de internet sitesinde yer alıyordu. Metnin, Fransız gazetesinde aslında hiç yayınlanmadığı belirlendi. Skandalı fark eden T24 ve Birgün gibi mecralar haberi sayfalarından kaldırdı.

İşin peşine düşüp, İBB kaynaklarına sorduk. Metnin yayınlanmadığının teyidini aldık. Kaynaklar, “Makale erken servis edilmiş, düzeltmesi yapılınca Le Monde’a gönderilecek” dedi. Yazıyı bu saatten sonra Fransız gazetesinin yayınlayıp yayınlamayacağı merak konusu oldu. Le Monde’da en son 12 Eylül’de İmamoğlu ile ilgili bir haber yayınlandı. Haberde, İmamoğlu’nun mağdur edildiği yönünde ifadeler kullanıldı.

SARKOZY’YE LE PEN’E BAK

Yakın dönemde İmamoğlu gibi Fransız siyasetçiler de yolsuzluktan hakim karşısına çıktı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy geçen hafta devrik Libya lideri Muammer Kaddafi ’den gelen milyonlarca euroluk yasadışı fonlarla ilgili bir davada suç ortaklığı suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İmamoğlu için algı yapan Le Monde gazetesi, Sarkozy hakkında mahkumiyet kararı veren mahkemeyi “tarihî bir zafer” diye övdü. Sık sık şeff afl ık çağrısında bulunan gazete, Sarkozy’nin yakın çevresiyle yolsuzluk ağı kurduğunu yazdı. Le Monde editörü Sarkozy mahkumiyeti için “Hiç kimse kanunun üstünde değildir. Adaletin yerini bulmuş olması, demokrasi adına iyi bir haber” ifadesini kullandı. Aynı gazete yargıyı eleştiren Sarkoyz’ye “Hakimlere saldırdı” diye öfke kustu. Mart ayında da Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen’e yolsuzluktan yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası verildi. Le Monde gazetesi kararı “yargı bağımsızlığının ve hukukun üstünlüğünün zaferi” diye nitelendirirken yargıyı da “demokrasinin bekçisi” diye övdü. Eski Fransa Başbakanı François Fillon da beş yıl önce yolsuzluktan mahkûm oldu. Le Monde gazetesi, tıpkı Sarkozy ve Le Pen’de olduğu gibi Fillon kararı için de “yargı zaferi” dedi.