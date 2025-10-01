Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmara'da depremi durduran güç 'fay sürünmesi' mi? Osman Bektaş açıkladı

- Güncelleme:
Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'daki büyük depremlerin İstanbul'a ulaşmadan durmasını 'fay sürünmesi' (creep) ile açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, Ana Marmara Fayı'nda da bu mekanizmanın izlerine rastlandığını söyledi.

Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme dair tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Bektaş'a göre; Marmara'da geçmişte meydana gelen bazı büyük depremler İstanbul'a ulaşamadan durdu. Bunun ardında ise 'creep' adı verilen fay sürünmesi mekanizması olabilir.

1912 VE 2005 DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Marmara Denizi'nin altındaki açık valf sistemlerinin beklenen büyük depremin etkilerini azalttığını belirten Bektaş, yeniden aynı bölgeye değinerek önemli açıklamalar yaptı.

1912 yılında Şarköy açıklarında meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin kırığının, Orta Marmara Çukuru'nda durduğunu söyleyen Bektaş, yine benzer şekilde bu yıl Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin de Çekmece önlerinde sonlandığını hatırlattı.

Her iki durumda da fayın İstanbul'a doğru ilerlemesini engelleyen mekanizmanın 'creep' olabileceğini belirten Bektaş, "Creep (fay sürünmesi), önündeki deprem kırığının ilerleyişini durdurarak gerilmeleri arkasındaki fay segmentine transfer etme özelliğine sahiptir" dedi.

'CREEP' ANA MARMARA FAYI İÇİN GEÇERLİ Mİ?

Tartışmalı 1766 İstanbul depremine de değinen Bektaş, bu depremin ardından bölgedeki fay segmentinin kilitli kalmış ve günümüze kadar benzer bir gerilimi biriktirmiş olabileceğini söyledi. "Belki!" diyen Bektaş, bu olasılığın tamamen göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı boyunca 1943 Destek (M7.6) ve 1944 Gerede (M7.3) depremlerinden sonra fayın kilitli durumdan çıkıp creep davranışına geçtiğini söyledi. 

Peki aynı davranış, Ana Marmara Fayı için de geçerli mi? Bilimsel verilerin bu soruya 'evet' dediğini belirten Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın bazı bölümlerinde sürünme (creep) gözlemlendiğini ifade etti.

