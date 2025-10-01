Boğaz'da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na gemi çarpmıştı! Sadece zeminin onarımı 7 yıl sürdü
İstanbul Boğazı'nda 2018 yılında meydana gelen gemi kazasında 346 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı zarar görümüştü. Yalının restorasyonu devam ederken, 7 yılda ancak zemini onarılabildi.
2018 yılında Vitasprit gemisinin çarparak yıktığı Anadolu Hisarı’nda bulunan 346 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın 7 yılın ardından deniz tarafındaki restorasyon süreci sona erdi.
Kaza olduğu günden bu yana brandalar ile örtülü olan yalıda denize kazıklar çakılarak zemin oluşturuldu ve brandalar kaldırıldı.
Yalının son durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken, yapının duvarlarının yıkılmaması için demirlerle güçlendirildiği, çatısı ve cephesinin büyük bir kısmı tamamen yıkılan yalının iç odalarının gözüktüğü görüldü.
Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yalıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"7 YILDIR BU DURUMDA OLMASI ÇOK ÜZÜCÜ"
"1850'li yıllarda yalıyı 1. Abdülmecid dönemi hekimbaşılarından Hekimbaşı Salih Efendi'den satın almıştır. Yalıyı satın aldıktan sonra onun ismi ile anılmaya başlanıyor. Günümüzde halen o aileye ve onun torunlarına ait o yalı. 2018 yılında çok büyük bir gemi kazası geçiriyor. Maalesef yalının ön cephesi tamamen yok oluyor. İçinde bulunan tarihi eser mobilyalar da bu kazayla harap oluyor. Mahkeme kararı ile yalı sahipleri olan aileye 203 milyon Türk lirası tazminat ödenmesine karar veriliyor. 7 yıldır bu durumda olması çok üzücü. Buranın hızlıca restore edilip İstanbul Boğazı'na kazandırılmasını bekliyoruz. Kazık çalışması yapılıp zemini güçlendirildi ama binanın yapısında bir değişiklik yok"