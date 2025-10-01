Boğaz'da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na gemi çarpmıştı! Sadece zeminin onarımı 7 yıl sürdü

2018 yılında Vitasprit gemisinin çarparak yıktığı Anadolu Hisarı’nda bulunan 346 yıllık Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın 7 yılın ardından deniz tarafındaki restorasyon süreci sona erdi.

Kaza olduğu günden bu yana brandalar ile örtülü olan yalıda denize kazıklar çakılarak zemin oluşturuldu ve brandalar kaldırıldı.

Yalının son durumu ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serilirken, yapının duvarlarının yıkılmaması için demirlerle güçlendirildiği, çatısı ve cephesinin büyük bir kısmı tamamen yıkılan yalının iç odalarının gözüktüğü görüldü.

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, yalıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: