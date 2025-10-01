Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Rusya'da petrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçti

Rusya'da petrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçti

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi. Yetkililer, bölgede söndürme çalışmaları başlatıldığını aktarırken ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Rusya'nın Yaroslavl kentinde bir petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Yaroslavl'daki petrol rafinerisinde yangın çıktığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Rusya'da petrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçti - 1. Resim

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Açıklamada, 200 metrekarelik bir alana yayılan yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Rusya'da petrol rafinerisinde yangın! Yetkililer harekete geçti - 2. Resim

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Yevrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, petrol rafinerisindeki yangına insansız hava aracı (İHA) saldırısının neden olmadığına işaret ederek, "Bölgeye İHA saldırısı olmadı. İlgili servisler çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

