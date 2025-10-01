Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Soğuk algınlığı için ilaç yok! Uzmanından bağışıklık uyarısı

- Güncelleme:
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Olgun, son günlerde artan soğuk algınlığı vakalarına karşı uyarıda bulundu. Soğuk algınlığına karşı doğrudan etkili bir ilaç olmadığını belirten Olgun, bağışıklık sisteminin güçlü tutulmasının önemine dikkat çekti.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Olgun, son günlerde sıcaklık farkından dolayı vatandaşların yatağa düştüğünü ifade etti. 

DEMİR, MAGNEZYUM, ÇİNKO ŞART

Dr. Olgun, vücudun bu değişime uyum sağlamak için doğal bir direnç geliştirdiğini kaydetti. Olgun, "Vücudumuz yeni iklime uyum sağlarken hormonal dengelerimizi kullanıyor. Kortizon hormonu, tiroid hormonları devreye giriyor. Bu süreçte demir, magnezyum ve çinko gibi minerallere ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu.

ATEŞ 39-40'A ÇIKARSA DİKKAT

Nezle ile gribi birbirinden ayırmak gerektiğini vurgulayan Olgun, "Şu anda soğuk algınlığından kastımız nezledir. Nezle, vücudun yeni iklime adaptasyonu demektir. Grip ise virüs kaynaklı bir hastalıktır. Eğer ateş 39-40 dereceye çıkıyorsa sorun var demektir" diye konuştu.

BAĞIŞIKLIĞI ZAYIF OLANLARI VURUYOR

Bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapan Olgun, "Virüs ya da soğuk algınlığı için doğrudan bir ilaç yok. Bu nedenle bağışıklık çok önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin ve mineral desteğiyle vücudu güçlü tutmalıyız. Kan tahliliyle demir, magnezyum ve çinko seviyelerimizi kontrol ettirmekte fayda var. Bazı kişiler soğuk algınlığını hafif burun akıntısıyla atlatıyor. Bağışıklığı zayıf olanlar ise ağır geçirerek yatağa düşüyor" diyerek sözlerini tamamladı.

