TBMM'de yeni yasama yılı başladı

TBMM'de yeni yasama yılı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı başladı.

28. Dönem 4. Yasama Yılı, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.

