TBMM'de yeni yasama yılı başladı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen törenle 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı başladı.
28. Dönem 4. Yasama Yılı, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.
Törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci