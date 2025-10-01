Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meclis'te Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderleriyle görüştü

Meclis'te Terörsüz Türkiye zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderleriyle görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı’nda görüşüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan, Genel Kurul'da yaptığı konuşmanın ardından Meclis'te Başkanlık Divanı'na geçti.

BAŞKANLIK DİVANI'NDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, Başkanlık Divanı’nda görüşüyor.

