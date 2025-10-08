Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde!

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde!

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde!
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Kuruluş Orhan dizisi yayın tarihi izleyiciler tarafından takip edilirken dizi Çarşamba günleri ekrana gelmeye hazırlanıyor. Bu nedenle 8 Ekim Çarşamba günü yayın akışında 'Kuruluş Osman bu akşam var mı' merak konusu oldu.

Orhan Bey karakterine odaklanan Kuruluş Orhan dizisi tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın devamı olan dizinin yapım ve senaryosunu Mehmet Bozdağ üstlendi. İzleyiciler dizinin 8 Ekim Çarşamba günü yani bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor. 

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

Yeni hikayesi ve karakterleriyle ekran macerasına hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı yapımda Cihan Ünal, Barış Falay, Mahassine Marabet ve Şükrü Özyıldız gibi isimler de yer alıyor.

Kuruluş Osman dizisinin devamı olarak Orhan Bey'in hayatına odaklanan dizi yine Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak ancak 8 Ekim Çarşamba günü ATV yayın akışında yer almıyor. 

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde! - 1. Resim

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz duyurulmadı. Öte yandan yayın akışında dizinin yayın gününde yer alan Can Borcu dizisinin 28. bölüm finalinin ardından Kuruluş Orhan dizisinin başlayacağı öne sürüldü. Ekim ayının son haftalarında ekrana gelmesi bekleniyor. 

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde! - 2. Resim

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ OYUNCULARI

Çekimleri Bozdağ film stüdyolarında devam eden dizinin oyuncu kadrosu da netleşti. Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman ve Cihan Ünal gibi isimlerde kadroda yer alıyor. 

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Mert Yazıcıoğlu başrolde! - 3. Resim

8 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Gözleri KaraDeniz 

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Can Borcu-Yeni Bölüm

00.20 Aşk ve Gözyaşı 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Bir ayda ligin yıldızı yaparım' demişti! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder kararı
