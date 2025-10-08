Cehennem Necati kimdir, suçu ne, ne iş yapıyor? Necati Arabacı İzmir'de yakalandı

Sırbistan'dan dönüşünde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli yağma" suçlamaları üzerine İzmir'de gözaltına alınan Necati Coşkun Arabacı'nın, çete üyelerinin adını kullanarak eğlence mekanlarından haraç topladığı öne sürüldü. Arabacı'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Birçok kişi arama motorlarında "Cehennem Necati kimdir, suçu ne, ne iş yapıyor?" sorularını sorgulatılıyor.

CEHENNEM NECATİ KİMDİR?

Aslen Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı, Almanya'nın Köln şehrinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 53 yaşında olan Arabacı, 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı.

Zamanla motosikletli "Cehennem Melekleri" çetesinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen Arabacı, 2002 yılında Almanya'da düzenlenen bir operasyonla yakalandı.

CEHANNEM NECATİ, SUÇU NE, NE İŞ YAPIYOR?

Necati Coşkun Arabacı, "Cehennem Melekleri" çetesinin liderlerinden biridir. Gençleri lüks hayat ve motosiklet tutkusu üzerinden örgüte çekerek yasa dışı faaliyetlere yönlendirdiği biliniyor.

Özellikle turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiği üzerinde etkili olan çetenin, çok sayıda üyesiyle beraber cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi yasa dışı faliyetlerde bulunduğu Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) raporunda yer aldı.