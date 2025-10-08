Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekim ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı

Ekim ayı yaşlı ve engelli maaşları hesaplara yatmaya başladı

date 2025-10-08
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. 4 milyar lira yaşlılık, 3,2 milyar lira ise engelli olmak üzere toplamda 7,2 milyar lira ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

TOPLAMDA 7,2 MİLYAR LİRA... 

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

“Bu doğrultuda ekim ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 3,2 milyar lira engelli aylığı olmak üzere 7,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

