Rangers'ta teknik direktör değişikliği kararı: Gerarrd 4 yıl sonra dönüyor

Rangers'ta teknik direktör değişikliği kararı: Gerarrd 4 yıl sonra dönüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Rangers&#039;ta teknik direktör değişikliği kararı: Gerarrd 4 yıl sonra dönüyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İskoçya Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Rangers, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Yeni çalıştırıcının Steven Gerarrd olabileceğini yazan İngiliz basını, 45 yaşındaki futbol adamının muhtemel teklif karşısında vereceği cevabı da aktardı.

Rangers'ta Russel Martin, geçtiğimiz haziran ayında takımın başına getirilmişti. İskoç ekibiyle çıktığı 7 maçta 1 galibiyet 1 yenilgi ve 5 beraberlik yaşayan Martin, ligde 8'inci sırada yer alıyor. Sky Sports'un haberine göre; teknik adamın performansından memnun olmayan yönetim, Steven Gerrard’la tekrar çıkışa geçmeyi düşünüyor.

Gerarrd Rengers yolcusu - 1. Resim

GERRARD'IN 'TARİHİ' RANGERS DÖNEMİ

Gerarrd ilk teknik direktörlük deneyimini Rangers’la yaşamıştı. Takımın başında 3 sezon kalan 45 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Rangers’a 10 yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşatmış ve Celtic'in 9 yıllık serisine son vermişti

Şampiyon olduğu sezon çıktığı 32 maçta mağlubiyet yaşamayan Gerarrd, 102 puan toplayarak kulüp tarihine geçmişti. Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden El-İttifakçalıştıran İngiliz teknik adam, şu anda takım çalılştırmıyor.

