Rangers'ta teknik direktör değişikliği kararı: Gerarrd 4 yıl sonra dönüyor

Rangers'ta Russel Martin, geçtiğimiz haziran ayında takımın başına getirilmişti. İskoç ekibiyle çıktığı 7 maçta 1 galibiyet 1 yenilgi ve 5 beraberlik yaşayan Martin, ligde 8'inci sırada yer alıyor. Sky Sports'un haberine göre; teknik adamın performansından memnun olmayan yönetim, Steven Gerrard’la tekrar çıkışa geçmeyi düşünüyor.

GERRARD'IN 'TARİHİ' RANGERS DÖNEMİ

Gerarrd ilk teknik direktörlük deneyimini Rangers’la yaşamıştı. Takımın başında 3 sezon kalan 45 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Rangers’a 10 yıl sonra ilk kez lig şampiyonluğu yaşatmış ve Celtic'in 9 yıllık serisine son vermişti

Şampiyon olduğu sezon çıktığı 32 maçta mağlubiyet yaşamayan Gerarrd, 102 puan toplayarak kulüp tarihine geçmişti. Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden El-İttifak'ıçalıştıran İngiliz teknik adam, şu anda takım çalılştırmıyor.