Etimesgut su kesintisi sorgulama: 8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

Ankara'da yaşanan su kesintileri, günlük yaşamı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre, Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arızalar, artan su tüketimi ve bölgedeki kuraklık sebebiyle 8 Ekim 2025 tarihinde birçok ilçede hem planlı hem de zorunlu su kesintileri uygulanıyor.

Peki, "8 Ekim Etimesgut'ta sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek?" İşte, Etimesgut su kesintisi sorgulama...

8 EKİM ETİMESGUT'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA?

8 Ekim Etimesgut'tun İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Bağlıca, Yeni Bağlıca, Yapracık, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Turkuaz, Orhun ve Şehit Ali Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.

Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arızalar sebebiyle 7 Ekim 2025 22:30'da başalayan kesinti 8 Ekim 2025 saat 12:00'da, 8 Ekim 2025 09:00'da başlayan kesinti ise 9 Ekim 2025 saat 12:00'Da tamir edilmiş ve su akışı sağlanmıştır. Ancak gün içerisinde kesintiler ara ara devam edebilir.

Arıza Tarihi: 8.10.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 9.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: İstasyon, Kazım Karabekir, 30 Ağustos, Alsancak, Süvari, Elvan, Topçu, Piyade, Etiler, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent Mahalleleri ve Yeni Bağlıca Mahallesi bir kısmı

Arıza Tarihi: 7.10.2025 22:30:00

Tamir Tarihi: 8.10.2025 12:00:00

Detay: Kesik Köprü İçme Suyu Ana İsale Hattı’nda oluşan arıza nedeniyle, İvedik Arıtma Tesisi’ndeki su deposunda seviye düşüklüğü yaşanmış ve bu nedenle plansız su kesintisi yapılmıştır. Gün içerisinde basınç düşüklükleri ve su kesintileri yaşanabilir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Şehit Ali Mahallesi, Alsancak Mahallesi Bir Kısmı, Süvari Mahallesi Bir Kısmı, 30 Ağustos Mahallesi Bir Kısmı