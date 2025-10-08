Sokakları tertemiz yaptılar, primi kaptılar! Belediye personelinden davullu zurnalı kutlama

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, ilçe genelindeki temizlik şikayetlerini yüzde 70 oranında azalttı. Belediye Başkanı Mustafa Atlı da daha önce verdiği söz üzerine işçileri primle ödüllendirdi. İkramiyeyi alan işçiler, sevinçlerini Adana usulü kutladı.

İŞÇİLERDEN DAVULLU ZURNALI KUTLAMA

Ellerinde süpürge ve küreklerle belediye önüne gelen temizlik işçileri, davul zurna eşliğinde halay çekip oynayarak başkana teşekkür etti. Belediye bahçesinde dakikalarca süren coşkulu kutlama renkli görüntülere sahne oldu. "Temizlik bizim işimiz" diyen işçiler, vatandaşlara da "Çöpleri konteynerlere atalım, moloz dökmeyelim" çağrısı yaptı.

"HALKIMIZDAN RİCAMIZ VAR..."

Personelin başarısından duyduğu memnuniyeti belirten Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Marifet iltifata tabidir. Bizim gibi kurumlarda marifetin karşılığı ödüllendirme ve ikramiye ile olur. Her belediyenin ana işlerinden biri yol, park, bahçe ve temizlik görevidir ama bu birimlerin doğru çalışıyor olması önemli. Yüzde 70 oranında şikâyetler azalınca, daha önce konuştuğumuz gibi prim sözü vermiştik ve tuttuk. Şikayetlerimiz azaldı, biz de çalışanlarımızı ödüllendirdik. Temizlik bizim ekibimizin işi, araç ve ekipman alıyoruz ama halkımızdan ricamız da var, oturduğumuz parkları temiz tutmamız gerekiyor. Makine ve ekipmanları yakmamamız lazım. Temiz bir toplumda yaşamak istiyorsak, temizlemek bizim görevimiz ama temiz tutmak vatandaşın görevi" dedi.

Başkan Atlı, temizlik biriminden sorumlu Başkan Yardımcısı Alev Ataş ile birlikte belediye çalışanlarının neşesine ortak olurken davul zurna eşliğinde süpürgeleriyle dans eden işçilerin mutluluğu, izleyenlerin yüzüne yansıdı.

"BİZİM İ ÇİN İLK OLDU"

Temizlik biriminde şoför olarak görev yapan Emrah Zeytunlu, ikramiyeden duyduğu mutluluğu ifade etti. Zeytunlu, "Ben temizlik biriminde şoför olarak çalışıyorum. Kozan'ın pırıl pırıl olması için gayret gösteriyoruz. En çok konteynerlerde taş, moloz görünce üzülüyoruz çünkü onlar evsel atıklar için. İkramiye için Belediye Başkanımız Mustafa Atlı'ya çok teşekkür ederiz. Bizim için ilk oldu "diye konuştu.

"OKUL MASRAFLARINI KARŞILADIK"

Çalışanlardan Adem Arıkan da ikramiyenin tam zamanında geldiğini belirterek, "Başkanımızın verdiği ikramiye çok iyi geldi, okul masraflarını karşıladık. Bizi çok mutlu etti, teşekkür ederiz" diye konuştu.

Toplayıcı olarak çalışan Mehmet Ertürk ise özellikle çöplere bırakılan hafriyatlardan duydukları üzüntüyü söyledi. Ertürk, "En çok çöplere bırakılan hafriyatlar bizi zorluyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Temizlik biriminde çalışan Tülay Türkten de "Emeklerimizi başkanımız boşa çıkarmadı, teşekkür ederiz" derken, Park ve Bahçeler Müdürü Fatih Ateş ise, "Temiz bir Kozan için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.