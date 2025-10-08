Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık Bakanlığı 2 binden fazla işçi alacak! Başvuru tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı 2 binden fazla işçi alacak! Başvuru tarihi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı 2 binden fazla işçi alacak! Başvuru tarihi belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alacak. Kadro ve meslek dağılımı; 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı olarak belirlendi. Başvurular 13 Ekim'de başlayacak.

Sağlık Bakanlığı, 2 bin 764 sürekli işçi alımı yapacak. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

BAŞVURULAR 13 EKİM'DE

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alımına yönelik ilanlara, "esube.iskur.gov.tr", "yhgm.saglik.gov.tr" ve "kamuilan.sbb.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Başvurular, 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

TEMİZLİK, GÜVENLİK, KLİNİK DESTEK ELEMANI ALINACAK

Alımlar, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde yapılacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek. Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımlarına bakıldığında, 1948 temizlik görevlisi, 572 silahsız güvenlik görevlisi, 244 hastane klinik destek elemanı alınacak.

BAKAN'DAN ATAMA AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Dün katıldığı yayında merak edilen atama konusuna da değinen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün itibariyle 37 bin kişiyi 2025 senesinde atayacağız. Şimdi de ikinci aşamasındayız, 18 bin kişiyi atıyoruz. 2026 bir adım yapacağız ama 2025'te yok. Biz sağlık meslek mensuplarının mevzuatını çıkardık. 2025'te başka ilan yapmayacağız." demişti.

SAĞLIKÇILARA YILDA 2 KEZ ÜNİFORMA VERİLECEK

Memişoğlu ayrıca  "2026'dan itibaren çalışanlarımızın üniformalarını yılda iki kez biz temin edip vereceğiz. Bu benim için çok önemli çünkü sağlık çalışanının mutlu olması lazım. Kendisinden, çocuklarından çok başkalarına iyilik yapmaya çalışan insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

