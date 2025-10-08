Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor
2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan Zeynep Meriç Aral Keskin, Medcezir dizisindeki "Hale" rolüyle hafızalara kazanmış ve kısa süre içinde ismini geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Sosyal medyada 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aral'ın Güneş isminde bir oğlu vardır.

Oyuncu Zeynep Meriç Aral Keskin'in hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı.

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - 1. Resim

ZEYNEP MERİÇ ARAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Meriç Aral, 17 Kasım 1988 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Meriç, yan dal olarak da edebiyat bölümünde eğitim gördü.. Stajının ardından oyunculuğa giriş yaptı.

Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda filminde oynayan Aral, ardından Yüksek Sosyete, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü ve Kaderimin Oyunu gibi projelerde rol aldı. 

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - 2. Resim

ZEYNEP MERİÇ ARAL EVLİ Mİ, KİMİNLE EVLİ?

Oyuncu Zeynep Meriç Aral, 2024 yılında kendisi gibi oyuncu Serkan Keskin ile evlendi. Çiftin Güneş isminde çocukları vardır.

Zeynep Meriç Aral Keskin kimdir? Oyuncunun hayatı ve kariyeri araştırılıyor - 3. Resim

ZEYNEP MERİÇ ARAL HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

  • Sultan (2012) 
  • Medcezir (2013–2015) 
  • Yüksek Sosyete (2016)
  • Söz (2017-2019)
  • Kırmızı Oda (2020-2021) 
  • Kaderimin Oyunu (2021–2022) 
  • Sandık Kokusu 2024-2025   
  • Unutursam Fısılda (2014)
  • Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) 
  • Yanımda Kal (2018) 
  • Biz Böyleyiz (2020)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

