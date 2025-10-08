Necmettin Çalışkan kimdir, nereli ve hangi partiden? Özgürlük filosunda yer alan isim gündemde
İsrail donanması Gazze'ye doğru yola çıkan Özgürlük Filosu'na ait Vicdan gemisine saldırdı. Gemide yer alan ve alıkonulan Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan'ın partisi, hayatı ve biyografisi merak edildi.
Küresel Sumud Filosu'nun ardından yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu'nun ana gemisi Vicdan'a İsrail ordusu saldırdı. Gemide bulunan milletvekili Necmettin Çalışkan kimdir, hangi partinden gündem oldu.
NECMETTİN ÇALIŞKAN KİMDİR?
1973 yılında Malatya Darende'de doğan Necmettin Çalışkan, imam hatip lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini El-Ezher Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. 2010 yılında yüksek lisans, 2013'te doktora eğitimini Ankara Üniversitesinde aldı.
2014'te Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde Yardımcı Doçent, 2018'de Doçent unvanı aldı.
Hafız olan Çalışkan, iyi derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.
NECMETTİN ÇALIŞKAN HANGİ PARTİDEN?
TBMM'nin 20. döneminde Refah Partisi'nin milletvekili danışmanlığı görevini üstlendi. Fazilet Partisi Karargah Başkanlığı, Saadet Partisi Hatay İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Hatay İl Teşkilat Başkanlığı ve Hatay İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2023 seçimlerinde Saadet Partisi'nden Hatay milletvekili seçildi.