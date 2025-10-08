Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Magazin > Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu

Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu

- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 19 ünlü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Show TV dizisi Bahar’ın başrolü Demet Evgar da bu isimler arasında yer aldı. Evgar’a destek için gelen Hatice Aslan, çekimlerin durduğunu açıkladı.

Bu sabah başlatılan "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Demet Evgar, İrem Derici, Hadise, Kaan Yıldırım ve Mert Yazıcıoğlu gibi ünlü isimlerin bulunduğu 19 kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifade veren ünlüler kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bahar’ın başrol oyuncusu Demet Evgar da soruşturma kapsamında ifade veren ünlüler arasında yer aldı. Arkadaşına destek olmak için gelen Hatice Aslan, yaşanan gelişme üzerine dizinin çekimlerine ara verildiğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 

Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu - 1. Resim

19 ÜNLÜ İSİM İFADE VERDİ

Soruşturma çerçevesinde İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. 

ADLİ TIP KURUMU’NA GETİRİLDİLER

Ünlü isimler ifadelerinin ardından kan, idrak ve saç örneklerinin alınması için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu - 2. Resim

HATİCE ASLAN’DAN DEMET EVGAR’A DESTEK

Show TV’deki Bahar’da rol alan oyuncu Hatice Aslan, operasyonda kapsamında ifade veren ünlü isimler arasında bulunan Demet Evgar ve diğer oyunculara destek vermek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na geldi. 

“SETİMİZ DURDU”

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Aslan, “Demet'e destek olmaya geldim. Çünkü setimiz durdu” dedi. Ünlü oyuncu, yaşanan gelişmeler nedeniyle çekimlerin aksadığını belirtti, üzgün hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Demet Evgar uyuşturucu operasyonu nedeniyle evinden alındı! Bahar dizisinin seti durdu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

