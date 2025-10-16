5G B1-B2-B3 paketi nedir, ne anlama geliyor?

16 Ekim 2025'te tamamlanan 5G ihalesinde, 3.5 GHz frekans bandındaki B1, B2 ve B3 paketleri, operatörlerin yüksek kapasiteli 5G hizmetleri için stratejik önem taşıyor. Bu paketler, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirecek.

5G B1-B2-B3 PAKETİ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

5G ihalesinde B1, B2 ve B3 paketleri, 3.5 GHz frekans bandında her biri 1x80 MHz bant genişliği sunan üç soyut frekans bloğunu temsil ediyor. Bu paketler, yüksek veri hızları ve düşük gecikme süreleriyle 5G teknolojisinin çekirdeğini oluşturuyor.

İhale sürecinde B1 paketi Turkcell'e 214 milyon dolar, B2 Türk Telekom'a 209 milyon dolar ve B3 Vodafone'a 201 milyon dolar karşılığında tahsis edildi. Toplamda 624 milyon dolarlık teklif, bu bandın değerini yansıtıyor.

5G B1-B2-B3 İÇİNDE NELER VAR?

B1, B2 ve B3 paketleri, 3.5 GHz TDD (Time Division Duplex) frekans bandında 1x80 MHz'lik bant genişliklerinden oluşuyor; B1 paketi 3660-3740 MHz, B2 3460-3540 MHz ve B3 3580-3660 MHz frekans aralıklarını kapsıyor. Bu frekanslar, yüksek veri hızları ve yoğun kullanıcı trafiğini desteklemek için tasarlandı; ihale sonucu Turkcell B1'i, Türk Telekom B2'yi, Vodafone B3'ü alarak toplam 240 MHz'lik bir bant genişliğini paylaştı.