Cumhurbaşkanı Erdoğan-Merz görüşmesi Alman basınında: Onlara ihtiyacımız var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i kabul etti.

İki lider görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

MERZ, AB DESTEĞİ VERDİ

Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgüler dizen Merz, AB yolunda Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iki ülke arasındaki iş birliklerine dikkat çekti.

Erdoğan ayrıca Almanya'nın Gazze duruşunu işaret ederek "Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut. İsrail, bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz?" dedi.

ALMAN BASINI GÖRÜŞMEYİ DETAYLI ANALİZ ETTİ

Basın toplantısı dünya basınında da Türk ve Alman medyasında da geniş yer edindi. Özellikle Alman basını Türkiye'nin güçlü konumuna değindi.

Bild gazetesinde “Almanlar ve Türkler: Şimdi tekrar arkadaş mı olduk?” başlığı yer aldı. Haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merz’e “değerli dostum” demesinin altı çizildi.

"ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Tagesschau gazetesi Orta Doğu konusunda yaşanan görüş ayrılığına değindi. FAZ gazetesi ise haberinde; “Almanya’nın Türkiye’ye ihtiyacı var. Ankara’nın küresel etkisi artmaya devam ediyor. Erdoğan’ın Gazze’de Hamas ve Rusya’da Putin üzerindeki nüfuzu göz ardı edilemez. Bu nedenle Ankara ile iş birliği zorunlu hale geliyor” ifadelerine yer verdi.

Israel Hayom gazetesi Erdoğan'ın "Almanya soykırımı görmüyor mu?" sözlerini ön plana taşıdı. Ynet de Merz'in Gazze konusunda eleştirilerle karşı karşıya kaldığını belirtti.

YUNAN MEDYASI RAHATSIZ OLDU!

Yunan medyasının odağında ise Türkiye'nin satın alacağı Eurofighter savaş uçakları vardı... Atina merkezli Alphanews, Merz’in Ankara ziyaretini, Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını satın alma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendirdi.

İki ülkenin iş birliğine değinen Europost ise haberinde "Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'nin modern Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını almasına izin verdikten sonra Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti. Bu ziyaret, bizi tehlikeye atıyor” cümlelerini kullandı.