Nepal Maliye Bakanı öldü mü, Nepal'de neler oluyor? Sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle protestolar büyüdü!

Nepal Maliye Bakanı öldü mü, Nepal'de neler oluyor merak ediliyor. 4 Eylül’de hükümetin Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişimi durdurma kararı, ülke genelinde gençlerin öncülük ettiği protesto dalgasına yol açtı. Yetkililer, platformların Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt yaptırmadığı gereklçesiyle kararın alındığını açıklamıştı.

NEPAL MALİYE BAKANI ÖLDÜ MÜ?

Nepal’deki son siyasi kriz Maliye Bakanı Bishnu Prasad Paudel’in öldüğü iddiaları ile de gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Paudel olduğu iddia edilen bir kişinin kalabalık bir grup tarafından kovalandığı ve tekme ile yere düştüğü anlar yer aldı.

Nepal Maliye Bakanı'nın olaylardan kaçmayı başardığı bilgisi verilirıken ölüm iddiaları yalanlandı.

Yetkililer, Paudel’in güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve mevcut kabinenin yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceğini açıkladı.

NEPAL’DE NELER OLUYOR?

Nepal’de son günlerde yaşanan olaylar, sosyal medya erişim yasağı ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle patlak veren geniş çaplı protestolarla ülke gündemini sarsıyor. Başkent Katmandu ve diğer bölgelerdeki sokaklar, protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle adeta savaş alanına dönmüş durumda.

4 Eylül’de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn’e erişimi, ilgili platformların kayıt yaptırmaması gerekçesiyle durdurdu.

Alınan erişim yasağı kararı Z kuşağını etkileyerek, gençlerin öncülüğünde barışçıl protestoların kısa sürede şiddet olaylarına dönüşmesine yol açtı. Polisin tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermilerle müdahalesi, 30 can kaybı ve 1000’in üzerinde yaralanmaya sebep oldu.

Sokaklarda yaşanan şiddetin ardından, protestocular devlet kurumlarını hedef aldı. Parlamento ve yüksek mahkeme binaları ateşe verildi, iktidardaki Nepal Kongre Partisi merkez ofisi saldırıya uğradı. Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli’nin ve bazı bakanların istifa etmesi de gündemde yer buldu.

NEPAL PROTESTOLARININ SEBEBİ NE?

Nepal'deki protestoların sebebi, hükümetin sosyal medyaya uyguladığı erişim yasağı ve yolsuzluk iddiaları oldu. Gençler hükümetin şeffaf olmadığını düşündükleri politikalarına ve iletişim kısıtlamalarına karşı sokağa çıkarken, hükümet yanlısı medya kurumlarına ve siyasilerin evlerine saldırılar gerçekleşti.